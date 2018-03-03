Gomis'in rekorlar gecesi

Galatasaray'da attığı gollerle yeniden doğan Bafetimbi Gomis, Karabükspor deplasmanında ilk 25 dakikada attığı 3 golle mücadeleye damga vurdu. Fransız futbolcu bu gollerle hem Galatasaray'da hem de kendi kariyerinde önemli hanelere ulaştı.

İşte Gomis'in rekorları:

3 gol sonunda bu sezon 26 gole ulaşan tecrübeli forvet, kendi kariyer rekorunu kırdı. Gomis, kariyeri boyun ca en fazla golü 2011-12 sezonunda Lyon formasıyla kaydetti.

Bafetimbi Gomis, Karabükspor karşısında yaptığı hat-trickle 23 gole ulaştı ve Mario Jardel'i (22 gol) geçerek, Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

Bafetimbi Gomis'in Karabükspor'a attığı gol, bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig'de bulduğu en erken gol oldu.

Bafetimbi Gomis, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de üst üste iki hafta hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Bafetimbi Gomis bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu (20). Gomis, şu ana kadar Karabükspor'un (16) takım olarak attığı toplam gol sayısından daha fazla golü tek başına attı.