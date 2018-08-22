Rusya'yı deviren Türkiye yarı finalde

Litvanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 16 Yaş Altı Avrupa Kızlar Basketbol Şampiyonası’nın çeyrek final müsabakasında 16 Yaş Altı Türkiye Kız Milli Basketbol Takımı ile 16 Yaş Altı Rusya Milli Takımı, Kaunas Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. İlk çeyreği 16-9 üstün tamamlayan milliler, ikinci çeyrekte farkı açtı ve soyunma odasına 36-17 önde girdi. İkinci yarı karşılıklı sayılarla geçilirken dördüncü periyota 44-29 üstün giren ay-yıldızlılar, son çeyrekte skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 58-47 galip ayrılarak yarı finale çıktı.

Derin Erdogan, 18 sayı kaydederek maçın en skorer oyuncusu oldu. 16 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, yarı finalde Çekya-Macaristan karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.