Trabzonspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA - Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 17.30'da başlayan antrenmanda pas varyasyonları, küçük alan oyunları ve yüksek şiddetli koşular yapıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de bir bölümünü takip ettiği antrenman dayanıklılık taktiksel oyun ile son buldu.

Antrenmana tedavisi devam eden Kamil Ahmet Çörekçi, salonda fitness yapan Abdulkadir Ömür ve hastalığı dolayısıyla tedavi olan Onur Kıvrak katılmazken, Vahid Amiri ve Anthony Nwakaeme takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Antrenman programına uymayan Mustafa Akbaş ise izinsiz olarak çalışmaya katılmadı.

Bordo mavili takım yarın basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı tek antrenmanın ardından akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek.