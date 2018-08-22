Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcumuz Josef de Souza’ya bir teklif yapıldığı ve kulübümüzün bu teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Josef de Souza takımımız için önemli bir yere sahip olup, kulübümüzün, futbolcumuza dair böyle bir planlaması bulunmamaktadır." denildi.
22 Ağustos 2018 19:48
Fenerbahçe'den Josef de Souza açıklaması
Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'yı başka takıma transferinin planlamalarında bulunmadığını bildirdi.
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