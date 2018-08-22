Beşiktaş'ta Loris Karius için geri sayım

Liverpool ile her konuda anlaşılırken, Alman eldivenin kontratındaki son detayların çözülmesinin ardından transferin açıklanması bekleniyor.

Siyah beyazlılar, Liverpool ile Loris Karius'un transferi için her konuda anlaştı.

Beşiktaş, bu transfer için İngiliz temsilcisine iki yıllığına 2 milyon 250 bin pound ödeyecek. Liverpool'un 7.5 milyon poundluk bir satış opsiyonu koyduğu belirtilirken, Alman file bekçisinin ise yıllık 1 milyon 400 bin pound alması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların, Karius'un kontratındaki son detayların çözülmesinin ardından transferi açıklayacağı ifade edildi. Oyuncunun bir kaç gün içinde Türkiye'de olması bekleniyor.

Beşiktaş'ın bu transferi dış basında da yer aldı. Fransız basını, Karius transferi için Beşiktaş'ın Liverpool ile anlaştığını yazdı.

Şampiyonlar Ligi Finali'nde yediği hatalı gollerle gündeme oturan Alman file bekçisi için İngiliz basınında ise Beşiktaş'ın iyi bir tercih olacağı ifade edildi.