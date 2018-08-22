Kulüplere uyarı: Dikkat batıyorsunuz

UEFA'nın en yüksek 20 futbol ülkesi üzerinde yaptığı incelemelere göre hazırlayıp, geçen yıl sonunda yayınladığı Avrupa Kulüp Futbolu raporuna göre Türkiye, kulüplerin borç rakamı olarak üçüncü sırada yer alırken, deneyimli futbol adamı Kemal Zorlu'dan hesapsız borçlanan kulüplere uyarı geldi. Altay'da yıllarda yöneticilik yapan, Merkez Danışma Kurulu üyesi ve eski Türkiye Futbol Federasyonu'nun asbaşkanı Zorlu, tam 28 yıl önce de aynı sorunların yaşandığını, o dönemde ortaya koydukları Futbolda Reform Paketi'nin bugün batma noktasına gelen kulüpler için reçete niteliği taşıdığını söyledi.

'BU ŞARTLARDA KULÜPLER AYAKTA KALAMAZ'

Türkiye'de kulüplerin borç rakamlarının geçen yıl yüzde 37 artarak, yıl sonu itibarıyla 716 milyon euro'ya ulaştığını, Süper Lig'de kulüp başına borç miktarının 39.8 milyon euro'ya dayandığının altını çizen Zorlu "28 yıl önce bizler bütçelere denetim getirilmesini savunurken, popülist yaklaşımlardan beslenenler bize gülümsüyordu. Bugün gelinen noktada, birçok kulübümüz mali yetersizlikten dolayı transfer bile yapamıyor. Bilançolara baktığımızda kısa vadede borçlarını ödemeleri imkansız görünüyor. Bu şartlarda kulüpler ayakta kalamaz" açıklamasında bulundu.