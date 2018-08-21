DHA - UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda LASK Linz'i saf dışı bırakarak play-off turuna yükselen ve Sırbistan'ın Partizan takımı ile eşleşen Beşiktaş, perşembe günü TSİ 21.30'da deplasmanda Sırp takımı ile karşı karşıya gelecek. Partizan Stadyumu'nda oynanacak maçta Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.
21 Ağustos 2018 22:55
Partizan - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş'ın Partizan ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.
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