Ajax'ın genç yıldızından bir yıl sonra haber geldi!

8 Haziran 2017'de Werder Bremen'le oynanan hazırlık maçında bir anda yere yığılan ve o tarihten bu yana komada bulunan Ajaxlı genç futbolcu Abdelhak Nouri komadan çıktı.

Hollanda ekibi Ajax ile Almanya temsilcisi Werder Bremen arasında 8 Temmuz 2017'de oynanan hazırlık maçında karşılaşmanın 72. dakikasında kalp ritmi bozukluğu nedeniyle yerde kalan 21 yaşındaki Abdelhak Nouri'ye 20 dakika boyunca kalp masajı yapılmıştı. Daha sonra helikopterle hastaneye götürülen Nouri'nin beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edildiği açıklanmıştı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre Nouri'den iyi haber geldi! Bir yıldan fazla süredir komada bulunan genç futbolcu uyandı ve ailesiyle iletişim kurmaya başladı.

2018'in ilk günlerinde Hollanda basınında yer alan haberlere göre 21 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu hakkında, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) ve Ajax yönetiminin 2014 yılından bu yana haberdar olduğu iddia edilmişti. Nouri'nin ailesi, olayın aydınlatılması için girişimlere başlamıştı. Bu durumun üzerine harekete geçen Nouri'nin ailesi, avukat bürosu aracılığı ile yaptığı basın bildirisinde, bu iddia karşısında şok olduklarını ve konu hakkında KNVB ve Ajax yönetiminden açıklama beklediklerini ifade etmişti.

VAN DER SAR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Nouri'nin sağlık durumu hakkında söz konusu karşılaşma öncesinde haberdar olmadıklarını vurgulayan ailesi, konu hakkında devam eden araştırmanın sonuçlarını bekleyeceklerini belirtmişti. Ajax Genel Menajeri Edwin van der Sar, yaptığı açıklamada kulübün Nouri'nin tedavisi sırasında hata tespit edildiğini açıklamıştı.

Açıklama Ajax'ın uzun süre boyunca Nouri'nin yerde kaldığı anlarda en iyi tedaviyi gördüğüne inandığını dile getirilken Van der Sar, ailesinin girişimlerinden sonra üçüncü bir görüş istediğini duyurmuştu. Kardiyologların derinlemesine araştırmadan sonra Nouri'nin hava yolu üzerine fazla yoğunlaşıldığını ve kalp atışı, kan dolaşımı ve kalp masajına yeterince odaklanmadığının ortaya çıktığı, aynı zamanda defibrilatör kullanılması gerektiği duyurulmuştu. Van der Sar, kesin olmamakla birlikte gerekenlerin yapılması durumunda Nouri'nin şu anda daha iyi durumda olacağını dile getirmişti.