Başakşehir evine döndü! 2 GOL vardı

Medipol Başakşehir: 2 - Göztepe: 0

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Medipol Başakşehir, 25. hafta maçında sahasında Göztepe'yi konuk etti. İstanbul ekibi karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Ligde evinde 2 maç (1 beraberlik, 1 yenilgi) sonra kazanan Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Alexandru Epureanu ve 81. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.

Moldovalı stoper Epureanu bu sezon ligde forma giydiği 22 maçta 5 kez fileleri havalandırmayı başladı.

Mevlüt Erdinç ise ligde 14 müsabakada 4 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan teknik direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri, puanını 50'ye yükseltti.

Ligde son 5 deplasman maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan teknik direktör Tamur Tuna yönetimindeki Göztepe ise 36 puanda kaldı.

İzmir ekibi ligde deplasmandaki son galibiyetini 9 Aralık 2017'de Malatya deplasmanında 3-2'lik skorla almıştı.

MAÇTAN NOTLAR



Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanan karşılaşma öncesinde, Suriyeli çocuklar sahaya çıkarak, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür etti.

Maçın başlamasından kısa bir süre önce 10 Suriyeli çocuk, "Suriyeli çocuklar Türkiye'ye minnettar" pankartıyla sahaya çıktı.

Tribünlerdeki taraftarlar da çocuklara alkışlarla karşılık verdi.

Karşılaşma öncesinde, 10 yaşındaki Alp Aydınlar'ın Suriyeli çocuklar için geliştirdiği sosyal sorumluk projesi "Umut için bir hamle" kapsamında bir satranç turnuvası da düzenlendi.

Turnuva sonrasında çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

ARDA TURAN KADRODA YOK



Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Arda Turan maç kadrosunda yer almadı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında da kadroda yer almayan Arda, üst üste ikinci maçını kaçırdı.

Medipol Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı Arda Turan, turuncu-lacivertli forma ile 2'si ilk 11'de 5 maça çıktı ve 1 gol attı.

Arda, son olarak iki hafta önce Trabzonspor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamış ve 74. dakikada yerini Eljero Elia'ya bırakmıştı.

Turuncu-lacivertliler, Göztepe karşısında sahaya, Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Kerim Frei ve Adebayor ilk 11'iyle sahaya çıktı.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU



Karşılaşma öncesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz unutulmadı.

Şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

GÖZTEPE'DE BETO YİNE KADRODA YOK



Deplasmanda, Medipol Başakşehir'e konuk olan Göztepe'de sakatlığı süren Portekizli kaleci Beto, bu maçta da takımındaki yerini alamadı.

Cezası nedeniyle iki hafta önce oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen deneyimli file bekçisi geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinde de sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Tamer Tuna, Beto'nun yokluğunda kaleyi Günay Güvenç'e teslim etti.