Fenerbahçe’nin istediği isim süresiz kadro dışı

İsviçre ekibi Zurich’in geçtiğimiz gün Fenerbahçe’nin beklenen sürede yanıt vermediği için transferine izin vermeyeceğini açıkladığı 24 yaşındaki golcü futbolcu Michael Frey, Zurich’in İsviçre Kupası’nda Concordia ile oynayacağı maçı öncesi antrenmanlara çıkmak istemeyince süresiz kadro dışı bırakıldı.

Zurich’in 6-0 kazandığı maçın ardından İsviçre basınına yansıyan olay sonrası Frey’in kulüpteki geleceğinin belirsiz olduğu ve transferine izin verilebileceği de belirtildi.

Frey’in kadro dışı kararındaki en büyük isteğin teknik direktör Ludovic Magnin’den geldiği ortaya çıktı. İsviçre basınındaki habere göre ikili arasındaki bağların koptuğu ve Zurich Teknik Direktörü Ludovic Magnin’nin Frey’i kadroya bir daha almayı düşünmediği belirtildi.

Fenerbahçe, golcü oyuncu ile yakından ilgilenmiş ancak Zurich geçtiğimiz gün ”Fenerbahçe ile Frey konusunda görüşmeler yapıldı. Ancak Fenerbahçe belirlediğimiz süre içerisinde bize son kararını bildirmedi. Transfer dönemi kısa süre içerisinde biteceğinden dolayı bizim bu görüşmelere devam etmemiz, bizim açımızdan mümkün görünmüyor” açıklamasıyla bu transfere izin vermeyeceğini duyurmuştu.