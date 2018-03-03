Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, deplasmanda oynadığı son 7 maçın 6'sını kaybetti. Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, 24. hafta maçında bu akşam son sıradaki Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis
Karabükspor: Çağlar, Osman, Kravchenko, Özgür, İshak, Cem, Murat, Kage, Bliznichenko, Ibanez, Leandrinho