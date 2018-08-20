Başakşehir'e Kasımpaşa şoku

Ev sahibi Kasımpaşa, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ikide iki yaptı. Başakşehir ise kritik bir mağlubiyet aldı.

Spor Toto Süper Lig’de 2. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Medipol Başakşehir’i konuk etti. İlk hafta müthiş bir geri dönüşe imza atarak deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup eden Kasımpaşa ve konuğu Trabzonspor’u 2-0 yenen Başakşehir üç puan elde ederek ikide iki yapmak için kozlarını paylaşırken Kasımpaşa sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kasımpaşa, 67’de Mbaye Diagne’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçmeyi başarırken konuk ekip golden sonra skoru eşitlemek baskısını artırdı. 85’te Stefano Napoleoni ile durumu 1-1’e getiren Başakşehir, Diagne’nin 90+1’de attığı golle 2-1 mağlup oldu. Maç öncesinde yaşanan bir sakatlık ise Abdullah Avcı’nın canını sıktı. Başakşehir’de ilk 11’de başlayacağı açıklanan Gael Clichy, ısınma esnasında sakatlandı ve yerini Uğur Uçar’a bıraktı.

KASIMPAŞA – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 21.45

HAKEM: Halis Özkahya

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, İlhan, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, da Costa, Epureanu, Uğur, Mahmut, Emre, Visca, İrfan Can, Kerim Frei, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı