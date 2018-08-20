Asya Oyunları'nda Japon basketbolcu krizi

Japon Kyodo Haber Ajansı'na göre, başkent Cakarta'da takım formalarıyla akşam yemeğine çıkan basketbolcular, Japonca konuşan bir Endonezyalı simsarın bulduğu kadınlarla otellerine gittiler.

Bir açıklama yapan Japon heyetinin başkanı Yasuhiro Yamaşita'ya göre barda birkaç saat geçiren basketbolcular daha sonra 4 kadınla birlikte otele döndü ve kadınlar Cuma sabahına kadar otelde kaldı.

'Hayatın diğer alanlarında da topluma örnek olmalılar'

Yamaşita, "Utanç duyuyorum. Çok özür diliyoruz ve bundan sonra sporcularımıza eksiksiz rehberlik yapmaya niyetliyiz" dedi.

"Oyuncular kendi paralarıyla Japonya'ya uçtu" diye konuşan Yamaşita, kalan sekiz oyuncunun turnuvaya devam edeceğini açıkladı ve ekledi:

"Sporcular sadece spor salonlarında değil, hayatın diğer alanlarında da topluma örnek olmalıdır."

Yetkililer oyuncuların adını Takuya Haşimoto, Keita Imamura, Yuşa Nagayoşi ve Takuma Sato olarak açıkladı.

Cumartesi günü başlayan Asya Oyunları 2 Eylül'e dek sürecek.

Oyunlarda basketbol karşılaşmaları Cumartesi günkü açılış töreninden önce başlamıştı.

Organizasyon Komitesi'ne göre 40'tan fazla sporda müsabakaların yapıldığı Asya Oyunları'na başkent Cakarta ve Palembang kentinde 18 bin dolayında sporcu katılıyor.