Amedspor'a saha verilmedi

Amedspor’un 26 Ağustos’ta yapmayı planladığı sezon açılış programına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tadilata ihtiyaç olduğu gerekçesiyle saha verilmedi. Kulüp yönetimi kararı protesto etti.

Amedspor'a 26 Ağustos tarihinde yapmayı planladığı sezon açılış programına Gençlik Hizmetleri ve Spor Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından sahanın sulama sistemindeki boruların patlaması ve sahada oluşan mantar bakımının yapılması gerektiğini belirtilerek izin verilmedi. Amedspor Yönetim Kurulu da, yayınladığı yazılı açıklama ile müdürlüğün kararını protesto etti.

Sulama yapılmadığı takdirde sahadaki çimlerin yok olacağına dikkat çekilen açıklamada, "Eğer sulama borularında patlak varsa neden şuana kadar herhangi bir çalışma yapılmadı. Kentimiz için çok önem arz eden bu stadyumu bu hale sokanları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.

Mazeretleri kabul etmediklerini belirten açıklamada, “İki adet çim saha kullanan ve bakım yapan bir kulüp olarak bu onarımın kaç saat süreceğini ve mantar bakımın kaç gün süreceğini biliyoruz. Bazı işgüzar yöneticilerin bayram tatilini bozmamak adına ürettiği bu mazereti kınıyoruz. Yıllardır özlem duyulan ve sezon açılış programını mevcut stadın fiziki koşullarından kaynakları yapamıyorduk. Şimdi çok modern bir stadımız varken, kent ve Amedspor camiası olarak Kardeş Türküler ve farklı birçok sanatçının katılacağı bu keyfi ve heyecanı yaşatmak istedik. Bu yapılan saçma mazereti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Amedspor, iptal edilen programdan dolayı sevdalılarından ve Diyarbakır halkından özür diledi.