Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu

Villarreal'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, Real Valladolid'e kiralandı.

Villarreal’de dördüncü santrafor konumuna düşen Enes Ünal’ın yeni adresi belli oldu. BeIN Sports’un haberine göre Ünal, deneyim kazanması için bir yıllığına Real Valladolid’e kiralandı.

Bursaspor altyapısında yetişen Enes Ünal, 2015 yılında Manchester City’ye 4.4 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Sırasıyla Genk, NAC Breda ve Twente’ye kiralanan Enes Ünal, 2017 yılında 14 milyon euro bonservis bedeliyle İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal’e satılmıştı. İki ay Levante’de kiralık oynayan Ünal, geçen sezonun devre arasında Villarreal’e geri dönmüştü.

Ünal, Villarreal forması ile çıktığı 31 maçta 5 gole imza atarken, 3 de asist yapmıştı.