Galatasaray, Tevfik Fikret'i unutmadı

Galatasaray, Türk Edebiyatı'na ve sporuna verdiği katkılarla bilinen Tevfik Fikret'i resmi internet sitesi üzerinden yaptığı bir açıklama ile andı.

İSTANBUL, (DHA) Vefatının 103'üncü yıldönümünde de sarı-kırmızılı ekip tarafından unutulmayan Tevfik Fikret için Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vizyonu ve örnek kişiliği ile "Fikri hür, vicdanı hür" ilkesiyle, sarı-kırmızı renklere adadığı yüreğiyle, Türk Edebiyatı'na ve sporuna verdiği katkıyla, Cumhuriyetimizin temelinin atılmasındaki rolüyle Tevfik Fikret'in ismini ve yaptıklarını başta Galatasaraylılar olmak üzere nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur. Bu nedenle; örnek Galatasaraylı, Kulübümüzün Hami Başkanı, Tevfik Fikret'i aramızdan ayrılışının 103. yıl dönümünde saygı ile anıyoruz."