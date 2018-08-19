Almanya'dan ezber bozan Özil açıklaması

Mesut Özil'le ilgili Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'den ezber bozan bir açıklama geldi.

Mesut Özil'in milli takımı bıraktığını açıkladığını bildiride sert sözlerle yüklendiği Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, son verdiği röportajda geçmişte söylediklerinden aksi yönde sözler kullandı.

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'e konuşan Grindel, söz konusu olayda hatalı davrandığını kabul ederek şu ifadeleri kullandı:

"ARKASINDA DURMALIYDIM, ÜZGÜNÜM"

"Kendisine yöneltilen ırkçı saldırılar konusunda daha açık bir pozisyon almalı ve kendimi Mesut Özil'in önüne atmalıydım. Yaptığım açıklamalarda daha açık ve net ifadeler kullanmalıydım.

Özil'e yöneltilen ırkçı saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Almanya Futbol Federasyonu olarak onu hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüm.

Almanya Futbol Federasyonu olarak saygı, hoşgörü, fair-play gibi değerleri savunuyoruz. Bana göre bir takım birlikte kazanır ve kaybeder. Başarısızlık için sorumluluğu tek bir oyuncuya yüklemek saçma olur."