Süper Lig'de Burak Yılmaz pazarlığı

Trabzonspor'un içinde bulunduğu ödeme güçlüğünden dolayı, yıllık ücreti 3 milyon 350 bin Euro olan golcü futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak isteyen siyah-beyazlıların bu yönde yaptıkları girişim sonuçsuz kaldı.



Zira Trabzonspor yönetimi, maliyeti yüksek olsa da Burak Yılmaz'dan vazgeçmek niyetinde değil. Özellikle de bedelsiz... Bordo- mavililer 4.5 milyon Euro'dan aşağı bir bedelle Burak Yılmaz'ı satmayı kesinlikle düşünmüyor ve bu rakamın altındaki teklifleri dikkate bile almıyor. Bu konuda yapılan görüşmelerde de, "Burak Yılmaz'ı bedavaya vermeyiz" denilerek Beşiktaş'ın kiralama girişiminin önüne set çekildi.