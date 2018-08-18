18 Ağustos 2018 21:07

Milli futbolcu, futbolu bıraktığını açıkladı

Milli futbolcu, futbolu bıraktığını açıkladı
Hakan Balta futbolu bıraktığını açıkladı.
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Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Hakan Balta futbolu bıraktığını açıkladı.

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