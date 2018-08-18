Galatasaray, Göztepe maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlayan sarı-kırmızılılar sonrasında koordinasyon ve sürat çalışması yaptı. Bir sonraki bölümde gruplar hâlinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştiren Galatasaray, antrenmanı yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'la ilk antrenmanına çıkan Emre Akbaba'yı idman öncesi takım arkadaşlarına takdim etti.

Sarı-kırmızılı takım, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.