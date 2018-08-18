MKE Ankaragücü transfere doymadı

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Polonya'nın Legia Varşova takımında kiralık olarak forma giyen, bonservisi ise Yunanistan'ın PAOK Kulübü'nde bulunan 28 yaşındaki Fransız futbolcu Thibault Moulin, 1 yıllığına kiralandı.
Sarı-lacivertlilerin ayrıca, İtalya'nın Verona takımından 31 yaşındaki Alessio Cerci ile de 1 yıllık mukavele imzaladığı paylaşıldı.
Transferde yabancı kısıtlaması gerektiğini savunan Ankaragücü takımı bu sezon öncesinde 10 yabancıyı kadrosuna kattı.
Kadroya katılan yabancı transferler şöyle:
▪Ricardo Faty
▪Alessio Cerci
▪Johannes Hopf
▪Bakary Koné
▪Tiago Pinto
▪Thomas Heurtaux
▪Mostapha El Kabir
▪Thibault Moulin
▪Youness Mokhtar
▪Thievy Bifouma