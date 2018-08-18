Galatasaray'ın yeni tesisinin yeri belli oldu!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Eyüpsultan Kemerburgaz'da bulunan söz konusu arazi için hazırlanan Çevre Düzeni Planı değişikliğini onayladı. Yaklaşık 140 bin metrekarelik araziye yapılacak olan spor tesisleri için 5 kat yükseklik sınırı getirildi.

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, Galatasaray'ın uzun yıllar kullandığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu arazinin satılmasından sonra Kemerburgaz'da yeni bir tesis yapılacağı açıklanmıştı. Geçen yıl Galatasaray'ın önceki başkanı Dursun Özbek'in tanıttığı Kemerburgaz projesinin nereye yapılacağı ise belirtilmemişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 3 gün önce askıya çıkardığı plan değişikliği ile Galatasaray'ın Türk Telekom Arena Stadı'na 8 dakika uzaklıkta yapılacak olan Kemerburgaz tesislerine ilk onay çıktı. Söz konusu arazi için hazırlanan Çevre Düzeni Planı değişikliğini onaylandı. Yapılacak spor tesisleri için 5 kat yükseklik sınırı getirildi.