Fırtına sahasında esti!

Spor Toto Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında bu sezon ilk kez kendi evinde sahaya çıkan Trabzonspor, taraftarı önünde ağırladığı Demir Grup Sivasspor’u 3-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Dakika 3’te Arouna Kone ile net bir gol fırsatından yararlanamayan Sivasspor, 7. dakikada Olcay Şahan’ı durduramayınca Trabzonspor 1-0 öne geçti.

Maçın 12. dakikasında sakatlanana Delvin N’Dinga’nın yerine oyuna giren David Braz, bir dakika sonra penaltıya sebep oldu.

Topun başına geçen Hugo Rodallega skoru 2-0’a getirirken 27. dakikada yine Kolombiyalı forvetin attığı golle bordo mavili ekip durumu 3-1’e getirdi.

Trabzonspor’un üst üste gelen gollerine bir türlü yanıt veremeyen Sivasspor, 45+4’te Douglas’ın şık golüyle soyunma odasına 3-1 geride girdi.

İkinci yarıda ise oyunun temposu düşük seyirde devam etti. Zaman zaman yakalanan gol fırsatlarını her iki takım da değerlendiremeyince mücadele 3-1 Trabzonspor’un galibiyetiyle sona erdi.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda MKE Ankaragücü’ne konuk olurken Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

MUSTAFA AKBAŞ KADRODA YOK

Trabzon’da düzenlenen nikah töreniyle dünya evine giren bordo mavili oyuncu Mustafa Akbaş, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda yer almadı. Mustafa Akbaş’ın ismi transferde Evkur Yeni Malatyaspor ile anılıyor.

KARAMAN’DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kadroda 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam stoperde Mustafa Akbaş´ın yerine Hosseini´ye, sol bekte Ibanez´in yerine Novak´a ve orta sahada ise Kucka´nın yerine ise Olcay Şahan´a görev verdi.

TARAFTARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ

Yeni sezona deplasmanda Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olarak başlayan Trabzonspor’da, bordo mavili taraftarlar da yeni sezonun ilk maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Maça özellikle memleketlerinde olan gurbetçi taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, TS Club mağazalarından yeni sezon formalarını satın alarak, statta maçı izleyeceği koltuklarda yerlerini aldı. Konuk ekip taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarını yalnız bırakmadı.

YENİ TRANSFER TRİBÜNDE

Bordo mavililerin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Nijeryalı hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme de maçı tribünden takip etti.

MİNİK TARAFTARLA ÖZEL TRİBÜN

Trabzonspor yönetimi tarafından minik taraftarlara özel olarak hazırlanan ‘Yavru Fırtına Tribünü’ ilk kez Sivasspor mücadelesinde uygulandı..

KAZADA ÖLEN TARAFTAR UNUTULMADI

Trabzon’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Gökhan Kılıç da bordo mavili taraftarlar tarafından unutulmadı. Bordo mavili taraftarlar, maraton tribününde yaşamını yitiren Kılıç için fotoğrafının yer aldığı bir koreografi hazırladı.