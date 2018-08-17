Albayrak'tan sert çıkış: 'Ben Fenerbahçeli futbolcu almam'

Galatasaray'da Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sponsorluk anlaşması imzalanırken Emre Akbaba hakkında konuştu.



Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

2-3 aydan beri sevgili Hasan başkan ile birlikte, Emre Akbaba ile konuşuyoruz. Ankara'da, 1 saate yakın konuşma yaptık. Sevgili başkan bizden 7 milyon euro istedi. Son sezonu olan bir futbolcuya böyle para vermemiz mümkün olmaz. Biz buraya 100 liranın hesabını yaparak geldik, gece saat 11-12'ye kadar burada kalıyorum. Son biz 2.5 milyon Euro teklif vermiştik, 3 milyon Euro'ya çıktık. Bizim verebileceğimiz para 3 milyon eurodur ve o rakama da anlaşamadık.

Başkanı kendi arabamla göndermek istedim. Bana 6'da gideceğim dedi ama maalesef takip ettim ve o saatte de Antalya'ya uçak olmadığını öğrendim. Başkan Alanya Fenerbahçe başkanı. Hasan Başkan Alanya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı. Futbolcu Galatasaraylı. Şu anda Emre'nin gitmesi için zorluyorlar, Emre ben Galatasaray'a gitmek istiyorum diyor.

Biz de şimdi bir değerlendirme yapacağız. Herkes için hayırlısı neyse o olsun. Emre'yi çok zamandan beri istiyoruz. Emre'ye 'Şampiyonlar Ligİ'nde oynatmazlar seni' demişler, Onu Şampiyonlar Ligi'nde de oynatırız.

"BEN FENERBAHÇELİ FUTBOLCU ALMAM"

Bir futbolcu bana, 'Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' derse, ben o futbolcuyu almam. Emre Akbaba beni arıyor, ben de onu arıyorum. Fikret Orman ile konuştuğumuz aramızda kalsın, çok eski bir arkadaşım, eski bir dostum benim.