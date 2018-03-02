Galatasaray'dan flaş UEFA hamlesi!

UEFA’dan 9 Mart’taki kritik zirve öncesinde ön görüşme talebinde bulunan Galatasaray Başkanının bu talebine olumlu yanıt geldi.

Sarı kırmızılı yönetimin bu talep ve yaklaşımını olumlu karşılayan UEFA yetkilileri, Galatasaray’ı İsviçre’ye davet etti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de sabah saatlerinde UEFA ile ilk ve ön görüşmeyi yapmak adına İsviçre’ye gitti.

Bizzat görüşmelere katılacak olan Başkan Mustafa Cengiz’in teklifi üzerine, mali ve finansman konusunda uzman olan eski yönetim kurulu üyesi Mete İkiz de, Galatasaray’ı temsil etmek adına bu heyette yer aldı.

Mali İşler Direktörü Sedef Hacısalihoğlu da Cenevre’ye giderken ön görüşmede FFP kriterleri kapsamında Galatasaray Başkanı Cengiz ve ekibi, sarı kırmızılı kulübün hem iyi niyetini hem de mali sorunları çözmek adına aldığı önlemleri aktaracak.

FFP kriterleri kapsamında herhangi bir yaptırım uygulanmaması adına Galatasaray, UEFA’ya gelirleri, tasarruf tedbirleri ve futbol takımına da tek kuruş borcu olmadığını ödeme belgeleri ile de kanıtlayacak.