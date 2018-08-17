Başakşehir Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu heyecanı Burnley- Medipol Başakşehir maçı ile devam etti. 0-0'ın rövanşında Burnley'ye konuk olan Başakşehir, normal süresi 0-0 biten maçta ilk uzatma devresinde 98'de Jack Cork'un kaydettiği golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda 0-0’ın rövanşında Medipol Başakşehir, İngiltere Premier League ekiplerinden Burnley’ye konuk oldu. İyi oyununa rağmen gol bulamadığı ilk maçın ardından turu geçecek sonucu elde etmek isteyen Abdullah Avcı’nın öğrencileri sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılarak Avrupa macerasına erken veda etti.

İlk maçta olduğu gibi bu maçın da 90 dakikası golsüz geçilince uzatma devrelerine gidildi. Ev sahibi Burnley’ye turu getiren golü 98’de Jack Cork kaydetti. Burnley, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile eşleşti. Türkiye’de ve İngiltere’de TV yayını olmaması nedeniyle izlenemeyen karşılaşmada, Everton’da forma giyen milli golcü Cenk Tosun da tribünde yer alarak Başakşehir'i destekledi.