Kartal uzatmada turu kaptı!

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turunda temsilcimiz Beşiktaş, İstanbul'da oynanan ve 1-0 Beşiktaş'ın galibiyeti ile sonuçlanan maçın rövanşında Avusturya temsilcisi LASK Link'e deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen bir üst tura çıkmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Avusturya takımı LASK Linz’i konuk oldu.

Bir önceki turda Faroe Adaları’ndan B36 Torshavn’ı rahat eleyen siyah-beyazlılar, Linz karşısında İstanbul’da oynanan ilk maçta aldığı 1-0’lık galibiyetin avantajı ile çıkmıştı.

Düşük tempolu başlayan mücadelede iki takım ilk 20 dakika birbirlerine oyun olarak üstünlük kuramada. Mücadelede dakikalar 21’i gösterirken temsilcimiz Beşiktaş maçtaki ile organize atağını geliştirdi, Oğuzhan orta alanda Adriano ile paslaştı, Brezilyalı oyuncunun ayağından aşılan top sağ çaprazdaki Lens’in önüne düştü ve Hollandalı yıldızın sert şutu savunmaya çarpıp taca çıktı.

Avusturya temsilcisi LASK Lisk maçta dakikalar ilerledikçe temsilcimiz karşısında gol bulmak için baskısını arttırdı. Mücadelede dakikalar 42’yi gösterirken LASK Linz ani bir atakta pozisyon buldu. Oğuzhan’ın orta alanda kaybettiği top sonrası başlayan hücumda Tetteh, ceza sahası dışından pasını sağ çaprazdaki Joao Victor Santos Sa’ya aktardı, onun uzak köşeye gönderdiği top ağlarla buluştu.

Temsilcimiz Beşiktaş golün şokunu üstünden atmadan dakikalar 44’ü gösterirken LASK Linz ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen şık pasta Holland bir anda sağ çaprazdan Tolga ile karşı karşıya kaldı, yerden topu köşeye gönderdi ama az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve ev sahibi ekip temsilcimiz Beşiktaş karşısında soyunma odasına 1-0 önde giren taraf oldu.

Temsilcimiz Beşiktaş karşılaşmanın ikinci yarısına Oğuzhan Özyakup – Ricardo Quaresma ile başladı. Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Quaresma’nın oyuna dahil olmasının ardından Beşiktaş hücumda biraz daha etkili olmaya başladı.

Dakikalar 49’u gösterirken Adriano orta sahada topu alıp ceza sahası dışına kadar sürdü, rakibini şık bir şekilde geçen Adriano şut açısını bulmuşken pasını sağdaki Quaresma’ya gönderdi, Portekizli oyuncunun yaptığı orta Linz savunmasından döndü. Dönen topa Tolgay Arslan ceza sahası dışından sert vurdu ama auta çıktı.

Beşiktaş 1-0 geride götürdüğü maçta gol bulmak için rakik karşısında baskını arttırmaya başladığı dakikalarda Roco’nun uzun mesafeli topunda Larin ceza sahası dışında iki rakibinin dengesini bozdu, oraya yetişen Quaresma fırsatını bulup vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşama 1-0 Avusturya temsilcisinin üstünlüğü ile devam ederken 68. dakikada Roco’nun savunmadan iyi çıkaramadığı top Beşiktaş’ın yarı alanında rakipte kaldı. Gelişen atakta ceza sahası içinde sağ çaprazdan gelen şut kaleci Tolga’dan döndü, ikinci pozisyonda Dominik Frieser topu ağlara yolladı ve Avusturya temsilcisi LASK Link temsilcimiz karşısında 2-0 öne geçmeyi başardı.

Karşılaşmada dakikalar 90’ı gösterirken temsilcimiz Beşiktaş İspanyol golcüsü Alvaro Negredo’nun golü ile skoru 2-1’e getirmeyi başardı.Caner’in sol kanattan yaptığı ortayı ceza sahası içinde Pepe topu ayağıyla indirdi, orada olan Negredo gelişine nefis bir şut gönderdi ve topu köşeye yolladı.

Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmayınca temsilcimiz Beşiktaş 1-0’lık avantaj ile çıktığı rövanş maçında Avusturya temsilcisi LASK Link’e deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen bir üst tura çıkmayı başardı.