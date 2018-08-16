Aziz Yıldırım'dan Belgü hakkında suç duyurusu

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kendisi için “Verdiği tahribatı FETÖ dahi vermedi” diyen eski yöneticilerden Hulusi Belgü hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Belgü ise “Aziz Bey’in her zaman uyguladığı ‘bir düşman, bir günah keçisi yaratıp, ona saldırmak gibi huyları vardır. Bir kez daha bu taktiği uygulamaya koyduğunu üzülerek görüyorum” şeklinde yanıt verdi.

Aziz Yıldırım, Hulusi Belgü’nün sosyal medya hesabından kendisine yönelik “5 senede tamamen kibir ve egoyla başkanlık yapan Aziz Bey’in verdiği tahribatı FETÖ dahi vermedi” şeklindeki paylaşımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

‘BELGÜ, FETÖ’YÜ AKLAMA YOLUNU SEÇTİ’

Belgü’nün “FETÖ’yü aklama yolunu tercih ettiğini” savunan Yıldırım, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır her fırsatta şahsımı ve bulunduğum makamı, Fenerbahçe ve Fenerbahçe yönetimini yıpratmak pahasına yalan yanlış bilgilerle karalayan, özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü Haziran 2018 Genel Kurulu’nun ardından da, sahip olduğu çirkin üslubunu suç unsuru taşıyan ifadelerle birlikte sürdürmekten geri durmayan Hulusi Belgü isimli şahıs, kendi sosyal medya hesabından dün yine şahsımla alakalı son derece yakışıksız ve yalan dolu ifadeler kullanırken, bu kez de FETÖ’yü aklama yolunu tercih etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde FETÖ yapılanması ile ilgili en net tespitleri, en önce ortaya koyan, bu sebeple maddi manevi bedel ödeyen ve mücadelesini sonuna kadar korkusuzca sürdüren biri olarak, ilgili şahsın salt ‘Aziz Yıldırım Nefreti’ ile izah edilemeyecek olan paylaşımlarının değerlendirmesini kamuoyuna bırakırken, söz konusu şahısla ilgili bugün itibarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum.”

BELGÜ’DEN YANIT: MAHKEMEYE VERECEKMİŞ ÇOK SEVİNDİM

Aziz Yıldırım’ın açıklamasının ardından Hulusi Belgü de yazılı açıklama yaptı. Yazdıklarının suç unsuru içermediğini savunan Belgü, “Beni mahkemeye verecekmiş, emin olun buna çok sevindim. Demek ki Aziz Bey bir kez daha kaybedecek” ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe’nin, 621 milyon Euro borçlandığını belirten Belgü, şöyle devam etti:

“Aziz Yıldırım Bey, sinirlenmekte de haklıdır; çünkü Ali Koç Başkan’ın kibarlığından söyleyemediği ancak rakamlarla kanıtladığı bazı gerçekleri ben açıkça ifade ettim. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır ve gerçekler bazılarını her zaman rahatsız eder.

Aziz Bey, ‘Fenerbahçe’ye FETÖ’den daha fazla zarar verdi’ şeklindeki cümlemi, benim hain terör örgütü ‘FETÖ’yü aklamış olduğuma’ yorarak bir kez daha kendisini açık etmiştir. Onun adına çok üzüldüm… Aziz Bey’in her zaman uyguladığı ‘bir düşman, bir günah keçisi yaratıp, ona saldırmak gibi huyları vardır. Bir kez daha bu taktiği uygulamaya koyduğunu üzülerek görüyorum. Aziz Bey’e atalarımızın güzel bir sözüyle karşılık vermek isterim: Güneş balçıkla sıvanmaz.”