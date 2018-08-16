Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

İstanbul'daki karşılaşmayı Ryan Babel'in golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş, bu avantajlı skorla rövanşta tur arayacak. Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyet veya beraberlikte adını play-off turuna yazdıracak. Beşiktaş'ın iki farklı mağlubiyeti halinde ise tur atlayan ekip LASK Linz olacak. Siyah-beyazlılar, tek farklı gollü mağlubiyetlerde dahi turu geçecek.

Beşiktaş ile LASK Linz arasındaki mücadelede üst tura yükselecek takım, play-off turunda Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden galip çıkacak ekibin rakibi olacak.

STAT: Linzer Stadı

HAKEM: Nikola Dabanovic (Karadağ)

SAAT: 20.45

YAYIN: TRT 1

BEŞİKTAŞ: Tolga, Adriano, Pepe, Roco, Caner, Lens, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın 3. eleme turunda LASK Linz ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde yayıncı şoku yaşanıyordu... Son dakika gelişmesine göre; LASK Linz - Beşiktaş karşılaşması, TRT 1'den naklen yayınlanacak.