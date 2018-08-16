İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, kadrosuna bir forvet oyuncusu daha katmaya hazırlanıyor. FC Zürih Sportif Direktörü Thomas Bickel, Michael Frey'in transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıkları duyurdu.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye çalışan Fenerbahçe, Islam Slimani’den sonra bir forvet transferi daha yapıyor. İsviçreli 24 yaşındaki Michael Frey’in kulübü FC Zürich’ten sürpriz bir açıklama geldi. FC Zürich Sportif Direktörü Thomas Bickel, Michael Frey transferi konusunda Fenerbahçe ile her konuda anlaştıklarını söyledi.

Fenerbahçe’nin son kararını beklediklerini de belirten Thomas Bickel, Michael Frey’in sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulübe imza atmasını beklediklerini ifade etti. Thomas Bickel, İsviçre basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe, Michael Frey ile ilgilendiğini bize resmi yazıyla bildirdi ve teklifini yaptı. Transferle ilgili son durum, kısa süre içinde belli olacak. Bu bir süreç… Son 24 saat içinde kesinleşmesini bekliyoruz ki, biz de yeni transfer yapalım, fazla zamanımız yok. Transfer sadece sağlık kontrolüne ve sözleşmelerin imzalanmasına kaldı. Yani son kararı Fenerbahçe verecek. Michael Frey de gitmek istediğini söyledi, öyle olmasaydı zaten transfer görüşmesi yapmazdık.”