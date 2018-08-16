Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Salih Uçan için İtalya Serie A takımı Empoli ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Comolli'nin açıklamasına göre Uçan, satın alma opsiyonuyla birlikte Empoli'ye kiralandı.
16 Ağustos 2018 14:47
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kesinleşti
Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu.
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