16 Ağustos 2018 14:47

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kesinleşti

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kesinleşti
Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu.
+ A -

Paylaş

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Salih Uçan için İtalya Serie A takımı Empoli ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Comolli'nin açıklamasına göre Uçan, satın alma opsiyonuyla birlikte Empoli'ye kiralandı.

Çok Okunanlar

Spor