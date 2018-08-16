16 Ağustos 2018 14:10

Sinan Gümüş o talebinden vazgeçti

Sinan Gümüş o talebinden vazgeçti
Galatasaray'ın yetenekli futbolcusu Sinan Gümüş, kulübün içinde bulunduğu mali zorluklardan ötürü zam talebini erteledi.
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Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik direktörlüğe gelişinin ardından parlayan isimlerden olan Sinan Gümüş, bir süredir zam istiyordu.

Habertürk'ün haberine göre; senelik 650 bin Euro kazanan yıldız futbolcunun sözleşme uzatma ve zam talebi, yönetim tarafından bekletilirken ekonomik şartların giderek kötüleşmesi sonrası Sinan'dan flaş bir hamle geldi.

24 yaşındaki futbolcu, ücret iyileştirmesi yönündeki isteğini şimdilik askıya alırken bu tavır yönetim tarafından da takdirle karşılandı. Ekonomik durumların biraz daha rahatladığı bir zamanda iki tarafın tekrar bir araya gelecekleri öğrenildi.

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