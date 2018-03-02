Bursaspor nefes aldı!

Karşılaşmanın tek golü Pablo Batalla'nın asistinde Bogdan Stancu'dan geldi ve Bursaspor 9 maç sonra kazanmayı başardı.

Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Bursaspor ile Kayserispor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldiler.

ASİST BATALLA GOL STANCU!



İlk yarıda iki takım da girdiği gol pozisyonlarını gole çeviremedi ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. İkinci yarıda ise maçı kazanmak adına Bursaspor maça hükmeden taraf olmaya başladı. Gol için 76. dakikayı bekleyen yeşil beyazlı ekip, Batalla'nın asisti sonrasında Stancu'nun topu ağlara gönderdiği golle maçta 1-0 öne geçti.

Bu golün ardından da oyunun hakimiyetini kaybetmeyen Bursaspor, uzun bir aradan sonra 3 puanla tanıştı ve derin bir nefes aldı. Bursaspor aldığı bu 3 puanla birlikte 10. sıraya kadar yükseldi ve puanını 30 yaptı. Kayserispor ise 38 puanda ve 5. sırada kaldı. Bursaspor bu galibiyetle birlikte 9 haftalık kazanamama serisine son verdi.