Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri açıklandı

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2'nci haftanın programı ve hakemler şöyle;
YARIN:
21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park) Yaşar Kemal Uğurlu
18 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.15 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye) Mete Kalkavan
21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya) Alper Ulusoy
21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya) Fırat Aydınus
19 AĞUSTOS PAZAR:
19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor (Spor Toto Akhisar) Serkan Çınar
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir) Ümit Öztürk
21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları) Ali Şansalan
21.45 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom) Ali Palabıyık
20 AĞUSTOS PAZARTESİ:
21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) Halis Özkahya