Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri açıklandı

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2'nci haftanın programı ve hakemler şöyle;

YARIN:

21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park) Yaşar Kemal Uğurlu

18 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.15 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye) Mete Kalkavan

21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya) Alper Ulusoy

21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya) Fırat Aydınus

19 AĞUSTOS PAZAR:

19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor (Spor Toto Akhisar) Serkan Çınar

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir) Ümit Öztürk

21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları) Ali Şansalan

21.45 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom) Ali Palabıyık

20 AĞUSTOS PAZARTESİ:

21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) Halis Özkahya