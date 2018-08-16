Avrupa'nın en büyüğü Atletico!

Estonya’nın başkenti Tallinn’de yer alan A Le Coq Arena’da oynanan ve normal süresi 2-2 berabere tamamlanan 2018 UEFA Süper Kupa maçında Atletico Madrid, uzatma devrelerinde attığı gollerle Real Madrid’i 4-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa’nın bu yılki maçında iki Madrid ekibi Real ile Atletico karşı karşıya geldi.

Atletico Madrid henüz 49. saniyede öne geçmeyi başardı. Dar bir açıdan kaleyi gören Diego Costa, takımını öne geçirdi: 0-1

27’de Real Madrid beraberliği sağladı. Gareth Bale’in ortasında Karim Benzema arka direkte yaptığı kafa vuruşu ile skoru 1-1’e getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

62. dakikada Juanfran’ın Atletico ceza sahasında topa elle dokunması ile Real Madrid penaltı kazandı. Takımı adına topun başına geçen stoper Sergio Ramos, takımını öne geçirdi: 2-1

79’da Atletico karşılaşmaya bir kez daha denge getirdi. Sağdan gelişen Atletico atağında son olarak Costa’nın kale sahasındaki vuruşu ile skor 2-2 oldu.

90 dakika 2- 2’lik eşitlik ile sona erdi.

İlk uzatma devresinde Atletico iki gol birden buldu.

98’de Thomas Partey’in soldan ortasına gelişine bir vole vuran Saul Niguez, şık bir golle takımını bir kez daha öne taşıdı: 2-3 104. dakikada Atletico fişi çeken golü attı.

Vitolo’nun pasında Koke düzgün bir vuruşla ağları sarsmayı başardı: 2-4

Karşılaşma Atletico’nun 4-2 galibiyetiyle sonuçlandı ve cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden teknik direktör Diego Simeone’nin öğrencileri kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Real Madrid’de Zinedine Zidane’ın yerine göreve gelen Julen Lopetegui, takımının başında ilk resmi maçından mağlubiyet ile ayrıldı.

Atletico Madrid’de Diego Costa’nın 49. Saniyede attığı gol UEFA Süper Kupa tarihinde atılan en erken gol olarak tarihe geçti. Ayrıca, Atletico tarihinde ilk kez Real’e bir final maçında 4 gol birden atmayı başardı.