Flaş transfer iddiası! Gomis için 11 milyon Euro’luk teklif!

France Football'da yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis için sarı-kırmızılılara 11 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

Al Hilal'in Gomis'e de yıllık 6 milyon Euro ödeyeceği iddia ediliyor.

Hızlı kur hareketleri ve FFP kısıtlamaları transferde üç büyüklerin ve Süper Lig kulüplerinin elini bağlarken Fransa basınında ortaya atılan bir iddia gündeme damga vurdu. France Football’un haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis için sarı-kırmızılılara 11 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

Ahmed Musa ve Nordin Amrabad’ı da renklerine bağlayan Al Hilal’in Gomis’e yıllık 6 milyon Euro maaş teklif edileceği de haberde yer aldı. Teklifin kısa süre içinde resmiyet kazanması beklenirken sarı-kırmızılıların konuyla ilgili olarak bir açıklama yapması bekleniyor. Süper Lig’in ilk haftasında Ankaragücü deplasmanında yedek bekleyen Gomis, geçen sezon 29 golle Gol Kralı olmayı başarmıştı.