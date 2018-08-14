Fenerbahçe Benfica'yı deviremedi! Erken veda...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe kendi sahasında Portekiz'in güçlü ekibi Benfica 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İlk maç 1-0 Benfica'nın üstünlüğü ile sona ermişti.

Fenerbahçe 7. dakikada gole çok yaklaştı. Ayew'in kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası golsüz geçildi. Benfica'da Salvio'nun uzaktan şutu kaleyi bulmadı. 20. dakikada Isla müsait pozisyonundan faydalanamadı. Maçta tempo arttı.

Alper'in şutunu Benfica kalecisi güçlükle çıkardı. 26. dakikada Benfica, Fernandes'in attığı golle 1-0 öne geçti. Elif Elmas 31. dakikada ceza sahası dışından yaptığı harika şutu kaleci çıkardı. Konuk ekipte sakatlanan Castillo'nun yerine Ferreyra oyuna dahil oldu. Fenerbahçe 45. dakikada tehlikeli geldi. Oluşan karambolde Benfica savunması şut izni vermedi. 45. dakikada sol kanattan yapılan ortaya Alper Potuk kafa vuruşunda ağları sarstı ve skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Benfica'da 52. dakikada sarı kart gören oyuncu kaleci Odisseas Vlachodimos. 62. dakikada Benfica takımı tehlikeli geldi. Ferreyra'nın şutu üstten auta çıktı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Fenerbahçe'de Soldado ve Barış Alıcı oyuna girerken, çıkan oyuncular Valbuena ile Mehmet Topal oldu. 68. dakikada genç Barış'ın harika şutunu kaleci çıkardı. 75. dakikada Elif'in uzaktan şutu kaleyi bulmadı. Temsilcimiz Fenerbahçe'de 79. dakikada Şener oyuna girdi çıkan futbolcu Isla. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca F.Bahçe, Benfica ile 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti.

Sezona yeni hoca, yeni başkan ve futbolcularla giren Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.