Göztepe'ye PFDK şoku

Göztepe’nin Portekizli eldiveni Beto, Galatasaray maçı öncesi Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sev edildi. Beto’nun, Yeni Malatyaspor maçı sonrası soyunma odası koridorunda sportmenliğe aykırı harekette bulunduğu iddia edildi.

Perşembe günü açıklanacak PFDK kararlarına göre, Beto’nun ceza alması halinde Portekizli kaleci Galatasaray müsabakasında forma giyemeyecek. Aynı maçta kırmızı kart gören orta saha oyuncuları Castro ile Poko da yine Galatasaray müsabakasında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. İzmir ekip, ayrıca Yeni Malatyaspor önünde taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları yüzünden de PFDK’lık oldu.