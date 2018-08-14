İşte Fenerbahçe-Benfica maçının muhtemel ilk 11l'leri

Fenerbahçe, Benfica maçını bekliyor, ilk 11'de genç bir isim var.

Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda 1-0’ın rövanşında bu akşam Portekiz ekibi Benfica’yı ağırlayacak. Lizbon’daki ilk maçı Franco Cervi'nin tek golüyle 1-0 kaybeden F.Bahçe, rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek.

F.Bahçe’nin Benfica’yı elemesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-Lacivertliler, 90 dakikayı 1-0 önde tamamlarsa maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol olmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?

F.Bahçe’de UEFA listesine bildirilmeyen Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer, Aatif Chahechouhe, İsmail Köybaşı ve Salih Uçan, Benfica maçında forma şansı bulamayacak.

F.Bahçe, Benfica maçıyla birlikte Avrupa sahnesinde 226. mücadelesine çıkacak.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe , bu akşam Ülker Stadı'nda Benfica'yı ağırlayacak.

Fenerbahçe'nin Benfica karşısındaki 11'i açıklandı: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Isla, Valbuena, Mehmet Topal, Elif Elmas, Ayew, Giuliano, Alper