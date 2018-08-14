Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Benfica maçı, Sarı Lacivertli temsilcimizin galibiyet elde etmesi halinde gruplara katılacağı karşılaşma olacak.

Kadıköy'de binlerce taraftarının önünde galibiyet için ciddi bir mücadele verecek olan Fenerbahçe, Benfica maçında farklı galibiyeti hedefleyecek. Peki, ilk mücadelesi 1-0 sona eren Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda 14 Ağustos Salı günü oynanacak mücadele saat 21:00'de başlayacak. Heyecanla beklenen mücadele D-Smart'ın Spor SMART 77. kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.



