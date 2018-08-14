UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

UEFA Süper Kupası, Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki maçla sahibini bulacak.

Futbolda 43. UEFA Süper Kupa, İspanya'nın Real Madrid ile Atletico Madrid takımları arasında yarın yapılacak maç sonucu sahibini bulacak. Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımlarını karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçı, Estonya'nın başkenti Tallinn'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Atletico Madrid, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek. Lilleküla Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek