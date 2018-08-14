iddaa'da TEK MAÇ'ın oranları değişti!

Saatler 00:10'u gösterdiğinde Benfica favoriydi ama önce gece 01:30'da, sonra da sabah 06:00'da ciddi iddaa oran değişimleri yaşandı...

Fenerbahçe

- Geçtiğimiz sezon Vardar'la oynanan ilk maçta kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Josef De Souza, bu maçla birlikte cezasını tamamlıyor. Bu akşam forma giyemeyecek.

- Yeni transferler Islam Slimani, Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer de UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için bu akşam forma giyemeyecekler.

- Dün yapılan son idmanı yarım bırakan Alper Potuk'un durumu ise maç saati belli olacak.

Benfica

- İlk maçta forma giymeyen tecrübeli forvet Jonas, İstanbul'a gelen kafilede yer almadı.

- 1-0 kazanılan ilk maçta galibiyet golünü Franco Cervi atmıştı, sezonun açılış maçında ise Pizzi şov vardı. 28 yaşındaki oyuncu, Vitoria Guimaraes maçında hat-trick yaptı.

- "Tek farklı" yenilgiler ve beraberlikte turu geçecekler. Menajer Rui Vitoria; "Benfica her maçına kazanmak için çıkar." açıklamasını yaptı.

İlk olarak Benfica favori açıklandı, şu an Fenerbahçe favori!

00:10'da iddaa oynanmaya başladığında oranlar "2,00-2,90-2,80" açıklanmıştı.

Gece 01:30'da "2,40-2,85-2,30" olarak güncellendi, sabah saatlerinde ise Fenerbahçe favori konuma geçti.