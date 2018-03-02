Pedofiliden hapis yatan futbolcu Türkiye'ye gelmek istiyor

İngiliz basını, cinsel istismar suçundan aldığı hapis cezası sebebiyle Sunderland ve İngiltere Milli Takımı'ndan kovulan Adam Johnson için yeni bir iddia ortaya attı.

15 yaşındaki reşit olmayan bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girip suçlu bulunan ve aldığı 6 yıllık hapis cezasının 2 yılını dolduran Johnson, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor.

The Sun gazetesine konuşan oyuncuya yakın bir kaynak, Johnson'ın hapis cezasını doldurduktan sonra kariyerine devam etmek istediğini ancak artık Avrupa'da futbol oynamasının söz konusu olamayacağını söyledi.

Menajeriyle de yakın olduğu öne sürülen kaynak, 'En iyi ihtimal Türkiye veya Çin gibi görünüyor... Türkiye çekişmeli bir lige sahip olduğu için onun için oldukça iyi olabilir' ifadelerini kullandı.

Adam Johnson, reşit olmayan birisiyle cinsel ilişkiye girdiğini ve bir kez de cinsel istismarda bulunduğunu ay başında yapılan celsesinde itiraf etmişti. Johnson, ayrıca 16 yaşından küçük bir kızla ilişkiye girdiğine dair yöneltilen iki suçlamayı ise reddetmişti.