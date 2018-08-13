Şenol Güneş'ten Fikret Orman'ın sözlerine yanıt

Şenol Güneş'ten, Fikret Orman sözleri! Saygısızlık, sevgisizlik...

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşmasına Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun Lefter Küçükandonyadis adıyla oynandığını hatırlatarak, "Lefter abi din olarak farklı ama ona Allah'tan rahmet diliyorum. Çok iyi bir insandı. İyi bir iz bıraktı. İnşallah adına uygun mütevazı, karakterli bir lig olur." dedi.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ve 2018-2019'a da TFF Süper Kupa ile başlayan Akhisarspor'un karşılarına moralli çıktığını anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyun başlangıcımız pozisyon vermeden, tempolu, hızlı, saha ne kadar izin verdiyse etkin ataklar şeklindeydi. Golleri geç bulduk. İkinci yarı rölantide başladık. İkinci bölgede kalıp biraz daha oyunu soğutmaya çalışırken, beklenmeyen hatayla golü yiyince rakip oyuna ortak oldu. Yine de 4-1 yapabilirdik. Orta sahada top tutamamak sıkıntı yarattı. Maçın tamamına baktığımızda çok pozisyonumuz var. İkinci yarı gereksiz pozisyonlar verdik."

Caner Erkin'in Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanmasının ardından sarı kart gördüğünün hatırlatılması üzerine Güneş, "Caner'in sinirlenmesine kızdım. Sinirlenip daha büyük hataya izin vermemek lazım. Daha sakin kalacağız. VAR ile ilgili muhakeme yapmak istemiyorum. VAR tabii ki önemli, teknoloji önemli; yardımcı olacak. Yorumları sana göre, bana göre yapıyoruz. Teknoloji yüzde yüz olsun ama yine tartışmanın olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- Fikret Orman'ın sözleri

Kulüp başkanı Fikret Orman'ın, yetkinin yönetim kurulunda olduğu ve Beşiktaş'ın kendisinden önce de şampiyonluk yaşadığı yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Güneş, şunları söyledi:

"Ben de bunun aksini söylemiyorum. Söylediklerimin onun üzerinden muhakeme edilmesi doğru değil. Başkanımız her gün burada. Burada kavga çıkmaz, benimle hiç olmaz. Fikrim varsa söylerim. Bunu söylemek başkana saygısızlık değil. Onun da söyledikleri bana sevgisizlik değil. Hiç de rahatsız olmam. O başkan ben hocayım. O benim görevime son verebilir, ben oyuncuyu oynatmayabilirim. Yarın kalırım, giderim böyle hesap yapmam. Ölümüne işimi yaparım. İşime saygısızlık yapanı da affetmem."

Transfer konusu üzerinden Fikret Orman ile ilgili görüşlerini aktarmaya devam eden Güneş, "Başkanla kavga ettireceksiniz. Transfer avro ile yapılıyor. Ben 'Lira ile anlaşın.' diyorum. Satarken avro ile satıyorsunuz. Sıkıntı herkesin. Hoca olarak çok şeye katlanacağım. Başkanla istişare yapıyoruz ama kararı başkan veriyor. Ekonomik sıkıntı varsa ona göre transfer yaparız. Son 2-3 senede oyuncu gitti. Bu kulübün yapısıdır. Barcelona ve Madrid'de de böyledir. Onlar dönüşümü daha iyi yapıyor. Plan yaparsan zarar etmezsin. Türkiye'de en iyi başkan bizim başkan. Şimdi de 'yağcılık yaptı' derler. Kalmak için uğraşmıyorum, işimi iyi yapmak için uğraşıyorum. Sıradan bir hoca değilim." değerlendirmesinde bulundu.