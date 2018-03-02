Fenerbahçe'de Ozan Tufan gelişmesi

İSTANBUL / DHA - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında, 4 Mart Pazar günü evinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00'de başladı. Dün akşam Kupadaki Beşiktaş maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 ayrı grup halinde gerçekleştirdikleri 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

OZAN İDMANDA

Bu arada uzun süredir takımdan ayrı çalışan Ozan Tufan da, teknik direktör Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda takımla çalışmaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, Akhisarspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.