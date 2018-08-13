Rıdvan Dilmen'den dolar yorumu: Gerekirse...

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, dolar krizi üzerine açıklamalar yaptı.

Maç yorumlarken ekonomiye değinen Rıdvan Dilmen için sosyal medyada “Maliye Bakanı Albayrak’tan daha iyi konuştu” esprileri yapıldı.

İşte o görüşler: Bu bir savaş. Bu da bir savaş. Türkiye bir ekonomik savaş veriyor. Birdenbire B ve C planlarını bankadaki hesaplara el konacak olarak algı yapılıyor. Herkese görev düşüyor. Herkes taşın altına elini koymalı.

Bu ülke ciddi bir darbe girişimi atlattı halkımız ve sayın başkan sayesinde. Bu da bir savaş, ekonomik bir savaş. Hepimize görev düşüyor. B, C planlarını sanki banka hesaplarına el koyulacakmış gibi algı yapıyorlar. Nazım Hikmet'in Vatanım şiirini bir okuyun.

Büyük iş adamlarımızın, bu ülkede para kazanmış iş adamları, paralarını bir yerlere götürdülerse, gerekirse istihbaratla geri getirilmeli. Büyük paralarım olmasa da az dolarım varsa hemen şey yaparım. Çünkü ben bu ülkenin insanıyım. Biz çok güçlüyüz.

Buralarda milyar Dolarlar kazanan iş adamlarımıza görev düşüyor. Nereden çıkıyor bu hesaplara el konulacak lafları. Savaş varsa herkes girecek bu savaşa."