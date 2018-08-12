Mohamed Salah kaldığı yerden devam ediyor

Goller; Mohamed Salah, Sadio Mane (2) ve Sturridge geldi. Öte yandan Liverpool'un yeni transferi Naby Keita oynadığı oyunla taraftarı büyüledi!

Liverpool, İngiltere Premier Ligi'nde 2018-19 sezonunun açılış maçında Manuel Pellegrini yönetimindeki West Ham United'ı 4-0 yendi...

Jürgen Klopp'un öğrencileri, ilk 15 dakikada tutuk başlasa da sonrasında oyunu domine etti... Kırmızılar, Salah ve Mane'nin golleriyle ilk 45 dakikayı 2-0'lık üstünlükle tamamladı. Mane, Liverpool'a transfer olduğundan bu yana sezon açılışlarında üst üste üçüncü sezonu da boş geçmedi ve Arsenal ile Watford'dan sonra West Ham United ağlarını da sarstı.

Mısırlı yıldız Mohamed Salah ise geçen sezon kaldığı yerden devam etti. Geçen sezon Liverpool formasıyla ligde 32 gol atan ve 38 hafta süren İngiltere Premier Lig sezonunda en fazla gol atan oyuncu olan Salah, üç kez ayın futbolcusu seçildikten sonra Profesyonel Futbolcular Birliği ve Futbol Yazarları Birliği tarafından da Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilmişti.

53. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Sane durumu 3-0 yapan isim oldu.

88. dakikada ise Daniel Sturridge maçın sonucunu ilan etti: 4-0.

Mücadelede Liverpool'un RB Leipzig'den 60 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Naby Keita oynadığı futbolla taraftarını mest etti.