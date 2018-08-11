Alperen Acet, Avrupa beşincisi oldu

Avrupa Atletizm Şampiyonası erkekler yüksek atlama finalinde mücadele eden 20 yaşındaki milli sporcu Alperen Acet, müsabakayı beşinci sırada noktaladı ve Avrupa beşincisi oldu.

DHA - Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın sondan bir önceki gününde yapılan erkekler yüksek atlama finalinde 20 yaşındaki Alperen Acet, müsabakayı beşinci sırada tamamladı. 1958 Stockholm'de finalde mücadele eden Çetin Şahiner'den sonra bu branşta finalde yarışan ilk erkek yüksek atlamacı olan Alperen, 2.24'lük derecesiyle beşinciliği paylaştı.

Alperen, 2.19 ve 2.24'ü geçtikten sonra geldiği 2.28'de üç hakkında da başarısız oldu ve finalden Ukraynalı Andriy Protsenko ile paylaştığı beşincilik derecesiyle ayrıldı. Yüksek atlamada altın madalya 2.35 ile en iyisini tekrar eden Alman Mateusz Przybylko'ya gitti.

5 BİNDE POLAT'TAN ALTINCILIK

Erkekler 5 bin metre mücadelesinde ise Norveçli Jacob Ingebrigtsen altın madalyaya ulaşırken, 1500'den sonra ikinci zaferini yaşadı. Bu yarışta milli formayı terleten üç Türk atletten Polat Kemboi Arıkan, 13:23.42 koşarak altıncı sırayı aldı. Kaan Kigen Özbilen 13:35:31 ile 14'üncü olurken, Ramazan Özdemir de 14:03.63 ile 22'nci sırayı aldı.

TÜRKİYE 4x100'DE İLK MADALYASININ PEŞİNDE

Öte yandan şampiyonanın kapanış günü olan 12 Ağustos Pazar programında Türkiye, erkekler 4x100 metrede madalya arayacak. 200 metre şampiyonu Ramil Guliyev, 100 metre üçüncüsü Jak Ali Harvey ve 100 metre finalisti Emre Zafer Barnes'in de yer aldığı takım, Avrupa'nın devleri arasında 4x100 metrede Türkiye'ye tarihteki ilk madalyayı getirmeye çalışacak.

Berlin'de erkekler 4x100 metrede seçme yarışı TSİ 20.40'ta, final ise 22.35'te koşulacak.

Bu yarış dışında akşam seansında erkekler üç adım atlamada Can Özüpek saat 20.55'te, kadınlar 5 bin metrede de Yasemin Can saat 21.15'te finale çıkacak.

Ayrıca sabah Berlin'in merkez bulvarlarında koşulacak maratonda ise 8 Türk maratoncu yarışacak. Erkeklerde Mert Girmalegese, Üzeyir Söylemez, Muzaffer Bayram, Ömer Alkanoğlu ve Yavuz Ağralı, kadınlarda ise Ümmü Kiraz, Elif Karabulut Dağdelen ve Tubay Erdal koşacak. Kadınlar maraton TSİ 10.05'te, erkekler maraton ise 11.00'de başlayacak.