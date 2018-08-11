11 Ağustos 2018 21:04

Fenerbahçe'den son dakika transferi

Fenerbahçe'den son dakika transferi
Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den 1 yıllığına kiraladığı Cezayirli golcü Slimani, Fenerbahçe formasını giydi.
+ A -

Bağlantılı Haberler

Paylaş

Transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Çok Okunanlar

Spor