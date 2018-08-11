Transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.
11 Ağustos 2018 21:04
Fenerbahçe'den son dakika transferi
Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den 1 yıllığına kiraladığı Cezayirli golcü Slimani, Fenerbahçe formasını giydi.
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