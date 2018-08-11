Pique'den ayrılık kararı

Tecrübeli savunmacı, özellikle son birkaç yılda Katalonya lehine açıklamaları nedeniyle İspanyolların tepkisini çekiyor ve çeşitli şehirlerde ıslıklı protestolara maruz kalıyordu.

Barcelonalı futbolcu, son yıllarda Katalonya lehine açıklamalarıyla tepki görmüş ve milli maç sırasında İspanya milli marşı çalındığı sırada el hareketi yapmakla suçlanmıştı. Katalan milliyetçiliğini savunup, bağımsızlık yanlısı gösterilere katıldığı için İspanya'daki bazı kesimlerden tepki çeken Pique, bu zamana kadar yaptığı açıklamalarda Katalonya Milli Takımı olmadığı için İspanya Milli Takımı'nın formasını giydiğini ama bunu isteyerek, mutlu bir şekilde yaptığını belirtmişti.